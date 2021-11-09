В Киеве напали на композитора группы KAZKA
Киев, 9 ноября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Киеве неизвестные напали на продюсера и композитора, автора песен украинской группы KAZKA Николая Журавлева. Об этом сообщил сам пострадавший в Instagram.
(сс) ToNic-Pics
Моя ладонь превратилась в кулак
«Я был избит в собственном подъезде», — написал Журавлев.
По словам музыканта, врачи диагностировали перелом черепа и носа. Ему сделали операцию по удалению поврежденных костей. Журавлев говорит, что плохо видит одним глазом.
Журавлев известен сотрудничеством с российскими исполнительницами Ольгой Бузовой, Ханной и Клавой Кокой.