Киев, 9 ноября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Киеве неизвестные напали на продюсера и композитора, автора песен украинской группы KAZKA Николая Журавлева. Об этом сообщил сам пострадавший в Instagram.

(сс) ToNic-Pics Моя ладонь превратилась в кулак

«Я был избит в собственном подъезде», — написал Журавлев.

По словам музыканта, врачи диагностировали перелом черепа и носа. Ему сделали операцию по удалению поврежденных костей. Журавлев говорит, что плохо видит одним глазом.

Журавлев известен сотрудничеством с российскими исполнительницами Ольгой Бузовой, Ханной и Клавой Кокой.