Барнаул, , 09:43 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 9 ноября 2021 года, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (93 023 человека, рекордные +508 за сутки), новый вирус победили 64 612 человек (только 397 за сутки).

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Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6539 человек, причём 30 из них, судя по данным оперативного штаба, внесены в сводку за минувшие сутки.

Тяжелобольных в крае насчитывается 823 (+8 за сутки), из них 306 подключены к аппаратам ИВЛ (+5 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (19 635 человек, +86 за сутки) и ОРВИ (64 178 человек, +396 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за последние сутки их стало больше на 61 ребёнка (всего 64 178). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 8156 за минувшие сутки (+2719).

Как сообщало ИА REGNUM, за нерабочую неделю Алтайский край несколько раз ставил новые рекорды по суточному число погибших и зараженных.

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