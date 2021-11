Токио, , 09:42 — REGNUM Nintendo предложила подписчикам сервиса Switch Online бесплатно ознакомиться c игрой The World Ends With You: Final Remix. Об этом 9 ноября сообщает портал Comicbook.

Nintendo Switch

Акция начнётся 10 ноября, в 21:00 по московскому времени и завершится 16 ноября 2021 года в 11:00. Отмечается, что доступ к игре получат все подписчики Switch Online, вне зависимости от того, какой вариант подписки они оплатили.

Напомним, компания Square Enix выпустила оригинальную The World Ends With You на портативной консоли Nintendo DS в 2007 году, игра стала культовой в среде поклонников платформ Nintendo. Релиз The World Ends With You: Final Remix состоялся 12 октября 2018 года на консоли Switch, проект представляет собой переиздание, в которое были добавлены новый контент и новые опции.

