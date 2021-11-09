Иркутск, , 09:41 — REGNUM Жители Иркутской области в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и регионального проекта «Цифровое государственное управление» могут получить 69 массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг на портале gosuslugi.ru. До конца 2021 года в электронный вид переведут еще 11 услуг. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Заместитель министра цифрового развития и связи Иркутской области Владимир Лойчиц отметил, что в перечень услуг, которые сегодня можно получить в электронном виде, вошли ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, прием лесных деклараций, утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов и многие другие.

«Цифровизация позволит сделать работу любых сфер деятельности более прозрачной и ориентированной на людей, а значит, позволит поднять качество жизни людей в Иркутской области», — считает заместитель председателя Иркутского регионального отделения «Опора России» Александр Чалбышев.

Мероприятия по переводу услуг в электронный вид проводятся в Иркутской области с 2012 года. Сейчас эта работа вышла, но новый уровень.

«По состоянию на 1 ноября 2021 года, для Иркутской области на Госуслугах активировано 69 интерактивных форм. Направлены запросы на активацию еще 11-ти. Всю работу планируются завершить до конца года, — пояснил Владимир Лойчиц.

В целом на территории Иркутской области сегодня предоставляется 89 массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг. Посредством портала Госуслуги планируется получать и обрабатывать заявления по 80.

Еще 9 должны обрабатываться с использованием ведомственных информационных систем. В частности, это услуги службы ЗАГС Иркутской области, а также зачисление в детские сады, выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Министерством образования Иркутской области проводятся мероприятия по реализации возможности обработки заявлений посредством ведомственной информационной системы еще для двух услуг: зачисление в школы и в средние специальные учебные заведения.