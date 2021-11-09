Ростов-на-Дону, , 09:41 — REGNUM Социальное такси появилось во всех муниципальных образованиях Ростовской области. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Водитель службы социального такси Владимир Михайлович Александр Погожев © ИА REGNUM

«В этом году приобрели для муниципалитетов ещё 16 специализированных автомобилей. Для инвалидов и детей-инвалидов предусматривается не менее двух бесплатных поездок в месяц», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что службы социального такси в Ростовской области начали развивать с 2014 года. На Дону проживает более 367 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья.

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