Ростов-на-Дону, 9 ноября 2021, 09:41 — REGNUM Социальное такси появилось во всех муниципальных образованиях Ростовской области. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Водитель службы социального такси Владимир Михайлович
Водитель службы социального такси Владимир Михайлович
Александр Погожев © ИА REGNUM

«В этом году приобрели для муниципалитетов ещё 16 специализированных автомобилей. Для инвалидов и детей-инвалидов предусматривается не менее двух бесплатных поездок в месяц», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что службы социального такси в Ростовской области начали развивать с 2014 года. На Дону проживает более 367 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья.

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