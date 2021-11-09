Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Социальное такси появилось во всех муниципальных образованиях Ростовской области. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Александр Погожев ИА REGNUM Водитель службы социального такси Владимир Михайлович

«В этом году приобрели для муниципалитетов ещё 16 специализированных автомобилей. Для инвалидов и детей-инвалидов предусматривается не менее двух бесплатных поездок в месяц», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что службы социального такси в Ростовской области начали развивать с 2014 года. На Дону проживает более 367 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья.