Санкт-Петербург, 9 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга задержали предполагаемого злоумышленника, который насмерть сбил сотрудника Росгвардии на юге города. Об этом 9 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Nbmlawyers.com Арест

Напомним, около 08:00 мск 9 ноября во время задержания телефонных мошенников, которые вымогали деньги у горожан якобы за оказание помощи их попавшим в ДТП родственникам, один из злоумышленников сбил и переехал на автомобиле Fiat Ducato сотрудника Росгвардии. В результате сотрудник скончался на месте.

«Для задержания скрывшегося водителя был объявлен план операции «Перехват». Менее чем через час автомобиль был блокирован полицейскими на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти. Водитель автомобиля доставлен в полицию. Устанавливается его личность», — отметили в Главке МВД.