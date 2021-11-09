Москва, , 09:39 — REGNUM В Москве в 2022 году пройдут работы по благоустройству северного участка парка «Яуза», сообщил 9 ноября мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

Река Яуза в Северном Медведковском парке DonSimon

«В 2022 году мы продолжим многолетний проект комплексного благоустройства парка «Яуза» — огромного зеленого массива на северо-востоке Москвы», — написал мэр.

Он напомнил, что в предыдущие году создавалось общественное пространство на других участков, в том числе работы проводились в 2021 году. Теперь на очереди оказался северный участок будущего парка от МКАД до улицы Енисейской, его общая площадь составляет 60 гектаров.

Собянин пояснил, что в разработке концепции учитывались данные онлайн-опроса. В частности, жители указывали на недостаточную связанность территории, плохое состояние прогулочных и велосипедных дорожек, нехватку современных спортивных и досуговых объектов. В парке будут проложены экотропа и дополнительные велосипедные маршруты, а между берегами перебросят дополнительные мосты.

«В рамках благоустройства в парке появится общественная площадь с амфитеатром и кафетерием. Ее продолжением станет центр активного долголетия для москвичей старшего поколения, а также детский городок с игровым ручьем — маленькой копией настоящей реки. Еще один большой детский кластер с горками для катания обустроят на правом берегу Яузы», — рассказал столичный мэр.