Симферополь, 9 ноября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, который отмечается 9 ноября, должен напоминать об опасности идеологии расового и национального превосходства, и сегодня необходимо бескомпромиссно противостоять любым проявлениям неонацизма. Об этом написал 9 ноября в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Government.ru Сергей Аксёнов

«Фашизм принес миру самую кровопролитную в истории войну и огромные бедствия. Сегодняшняя дата еще раз напоминает всем, как опасна идеология расового и национального превосходства, к каким трагическим последствиям приводит распространение такой идеологии. К сожалению, именно это мы сегодня видим на Украине и в ряде других государств. Мы — наследники тех, кто спас народы Европы от коричневой чумы. Мы обязаны жестко и бескомпромиссно противостоять любым проявлениям неонацизма, расизма, антисемитизма, ксенофобии, любым попыткам переписать историю», — написал Аксёнов.

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма был установлен 9 ноября по инициативе Международной сети против расизма United, объединяющей более 560 организаций из 46 стран. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии начались массовые еврейские погромы, получившие название «Хрустальной ночи» и положившие начало Холокосту.