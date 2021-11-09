Торонто, Канада, 9 ноября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Lisa Gansky «Лос-Анджелес Кингз»

В составе «Лос-Анджелеса» дубль оформил нападающий Филлип Дано. Ещё по шайбе забросили Тревор Мур, Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе.

В составе «Торонто» точным броском отметился форвард Джон Таварес.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 13 очков. «Торонто» идёт на пятом месте в Восточной конференции с 15 очками.

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