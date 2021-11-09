Кызыл, 9 ноября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В связи с наступлением морозов и началом периода ледостава на территории Тувы закрыты все четыре паромные переправы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Главное управление МЧС по Туве Паромная переправа в Туве

«Паромы на Тоджинской, Эйлиг-хемской, Усть-Буренской и Бельбейской переправе до начала навигационного сезона 2022 года прекратили функционирование», — отметили в ведомстве.

При этом ледовые переправы начнут работать примерно через месяц — в период с 1 по 20 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, что 1 ноября на водоёмах республики была закрыта навигация для маломерных судов. В настоящее время инспекторы патрулируют реки и озёра для предупреждения происшествий на водных объектах.