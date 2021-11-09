Находка, Приморский край, , 09:37 — REGNUM В Приморском крае спасатели проводят операцию по эвакуации экипажа севшего на мель недалеко от Находки контейнеровоза Rise Shine под флагом Панамы. В составе экипажа 14 граждан Китая. Об этом сообщили 9 ноября в экстренных службах.

Вертолет МЧС Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Вертолёт Ми-8 МЧС России начал эвакуировать экипаж контейнеровоза Rise Shine. Поскольку на борту судна нет вертолётной площадки, людей поднимают на лебёдке», — уточнили ТАСС в экстренных службах.

На данный момент эвакуированы девять моряков. Их доставят на берег, после чего Ми-8 вернётся за остальными членами экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября контейнеровоз Rise Shine из-за приближающегося циклона менял якорную стоянку и сел на мель в районе мыса Козино Японского моря недалеко от порта Находка. На борту контейнеровоза, который шёл под флагом Панамы, находятся 14 человек, все они — граждане Китая.

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Собственником контейнеровоза является компания Often Trading Company Ltd. Также на борту судна находится 298 тонн топлива. В результате ЧП судно получило серьёзные повреждения, но не переломилось. Обстоятельства и причины произошедшего в ходе доследственной проверки оценит Восточное региональное следственное управления на транспорте СК РФ.