Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Случаи смерти от COVID-19 пациентов, ранее прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, в Петербурге фиксируются, но они крайне редки. Во всех таких случаях у больных одновременно была тяжелая сопутствующая патология. Об этом рассказала главный врач городской больницы № 20 Татьяна Суровцева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам медика, из числа госпитализируемых в больницу №20 привитые от коронавируса пациенты составляют всего 10%. Такие больные переносят заболевание в гораздо более лёгкой форме, в реанимацию не попадают. Случаи смерти среди вакцинированных являются редким исключением.

«Мы не видим летальных исходов. Крайне редко это возникает. Там были какие-то сопутствующие заболевания серьезные или какие-то очень серьезные хромосомные генные заболевания <…> Это больные очень сложные, поэтому был бы такой пациент привит или не был, я думаю, исход бы был тот же», — заявила Татьяна Суровцева.

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Напомним, 2 ноября стало известно, что в Петербурге за всё время зарегистрировано 12 смертей среди вакцинированных от COVID-19, однако ни один летальный случай не был связан с прививкой. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

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