Джакарта, , 09:31 — REGNUM Четыре туриста в регионе Ачех Тамианг в Индонезии пострадали в результате наводнения, сообщает CNN Indonesia.

Наводнение в Индонезии (сс) Seika

Сильное течение унесло четырех человек. Трое из них были спасены, ещё один числится пропавшим без вести.

Поиск пропавшего ведется совместной поисковой командой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии обнаружили компанию, которая сбрасывала химические отходы в Джакартский залив.

Подробнее в материале: В Индонезии компания сбрасывала химические отходы в Джакартский залив