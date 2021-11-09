Джакарта, 9 ноября 2021, 09:31 — REGNUM Четыре туриста в регионе Ачех Тамианг в Индонезии пострадали в результате наводнения, сообщает CNN Indonesia.
Сильное течение унесло четырех человек. Трое из них были спасены, ещё один числится пропавшим без вести.
Поиск пропавшего ведется совместной поисковой командой.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии обнаружили компанию, которая сбрасывала химические отходы в Джакартский залив.
Подробнее в материале: В Индонезии компания сбрасывала химические отходы в Джакартский залив