В Индонезии четыре человека пострадали из-за наводнения
Джакарта, 9 ноября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Четыре туриста в регионе Ачех Тамианг в Индонезии пострадали в результате наводнения, сообщает CNN Indonesia.
(сс) Seika
Наводнение в Индонезии
Сильное течение унесло четырех человек. Трое из них были спасены, ещё один числится пропавшим без вести.
Поиск пропавшего ведется совместной поисковой командой.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии обнаружили компанию, которая сбрасывала химические отходы в Джакартский залив.
Подробнее в материале:В Индонезии компания сбрасывала химические отходы в Джакартский залив