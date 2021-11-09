Варшава, 9 ноября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Генерал Армии Польши Роман Полько в эфире Radio Maryja предупредил, что пограничники и военные, охраняющие польско-белорусскую границу, могут открыть огонь по нелегальным мигрантам, пытающимся прорваться на польскую территорию.

REGNUM Мигранты

«Мы имеем дело с открытой агрессией на восточной границе НАТО. Белоруссия открыто подталкивает нелегальных мигрантов разрушать инфраструктуру нашей границы и пограничный режим. Со стороны Европейского союза и НАТО должна быть жесткая реакция», — заявил военный.

По словам Полько, ответом на незаконный прорыв группы нелегалов через белорусско-польскую границу может стать открытый огонь по ним как по нарушителям границы, которые отказываются выполнять требования пограничников.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в несколько сотен человек собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.

В последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих.