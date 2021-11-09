Кемерово, 9 ноября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Жители Кемеровской области получили возможность пройти важнейшие диагностические исследования — в регионе начали работу «Поезд здоровья» и кардиобригада. До конца декабря мобильные бригады посетят 14 муниципалитетов, сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Телеграм-канал «Кузбасс. Официально» «Поезд здоровья» и кардиобригада отправились по районам Кузбасса

«Мы постоянно обновляем и пополняем диагностическую базу наших медучреждений, но еще не все кузбассовцы имеют возможность обследоваться рядом с домом. Мы решаем эту проблему с помощью «Поездов здоровья» и выездных бригад врачей-специалистов. Эти обследования позволяют жителям своевременно обнаружить ряд серьезных заболеваний, например, туберкулез, или узнать свой ВИЧ-статус. Также мы впервые оснастили «Поезд здоровья» передвижным центром обучения доврачебной помощи. Жители смогут научиться оказывать правильную первую помощь до приезда врачей», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Отмечается, что обследоваться можно будет свободно, в порядке живой очереди.

В составе «Поезда здоровья» передвижные маммограф, флюорограф, ФАП, мобильный пункт тестирования на ВИЧ и передвижной учебно-симуляционный комплекс Кузбасского медицинского колледжа.