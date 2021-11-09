Сеул, 9 ноября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Южная Корея вернула своё первенство на мировом рынке судостроения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

Aoosk.ru Судостроение

Согласно опубликованным данным, в октябре 2021 года мировой объём судостроения составил 2,13 млн CGT, 52% которых приходится на Южную Корею.

Объём судостроения Южной Кореи составил 1,12 млн CGT, а Китая — 810 тыс. CGT (38% мирового объёма).

В период с января по октябрь мировой объём судостроения составил 40,99 млн CGT, что более чем в 2,5 раза превышает показатель того же периода прошлого года и является самым высоким показателем с 2013 года.

CGT — регистровая тонна— единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.