Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Андрей Пронин ИА REGNUM Вратарь Игорь Шестёркин в составе сборной России

Решающий вклад в победу «Рейнджерс» внёс российский вратарь Игорь Шестёркин, который отразил 42 из 45 бросков по своим воротам.

При этом по чужим воротам хоккеисты «Рейнджерс» нанесли всего 18 бросков и забили четыре гола. Отличились Крис Крайдер, Адам Фокс, К'Андре Миллер и Райан Строум. Российский форвард Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.

В составе «Флориды» точными бросками отметились форварды Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт и Патрик Хёрнквист.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 17 очков. «Флорида» идёт на первом месте в Восточной конференции с 21 очком.

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