Санкт-Петербург, , 09:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге телефонный мошенник во время задержания насмерть сбил автомобилем сотрудника СОБРа. Об этом 9 ноября ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сотрудники СОБР 51.rosguard.gov.ru

По предварительным данным, всё произошло ранним утром 9 ноября в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Сотрудники СОБРа помогали коллегам из петербургского Главка МВД отработать очередной эпизод по пресечению обмана граждан телефонными мошенниками.

Один из злоумышленников сбил, а затем переехал СОБРовца на легковом автомобиле. От полученных травм оперативник скончался на месте. Злоумышленник попытался скрыться с места ДТП, но вскоре был задержан.