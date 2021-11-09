Москва, 9 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Связка России и Казахстана играет роль ключевого элемента евразийского интеграционного процесса, говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Флаги России и Казахстана

«Российско-казахстанская «связка» играет незаменимую роль ключевого элемента евразийского интеграционного процесса. Его идейным вдохновителем по-прежнему выступает первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев», — говорится в статье, опубликованной в «Российской газете».

Лавров отметил, что евразийский проект уже не раз показывал себя «мощным инструментом совместного развития и нейтрализации негативных последствий глобальных финансово-экономических кризисов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что объём внешней торговли между Россией и Казахстаном за восемь месяцев 2021 года показал рост в 34%, что свидетельствует о его восстановлении после «коронакризисного» шока.

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