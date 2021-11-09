Москва, 9 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ 10 ноября отметят Всемирный день науки. Посетителям расскажут о различных направлениях науки, сообщается на сайте мэра столицы.

Советский плакат Наука

В этот день в центрах «Космонавтика и авиация» и «Слово» на ВДНХ пройдут тематические экскурсии, посвященные истории, литературе, химии, физике и другим научным дисциплинам.

Все экскурсии бесплатные, но потребуется предварительная регистрация. Также при посещении павильонов выставки необходимо будет предъявить QR-код или ПЦР-тест.

Как сообщало ИА REGNUM, в России растёт популярность научной карьеры, считает президент РФ Владимир Путин.

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