Москва, , 09:22 — REGNUM Экипаж из 14 человек, который находится на севшем на мель в Приморском крае панамском контейнеровозе Rise Shine, опасность не угрожает. Также нет риска утечки топлива. Об этом 9 ноября сообщили в Росморречфлоте.

Контейнеровоз

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«В данный момент [опасности для экипажа и разлива топлива] нет», — сказали в ведомстве.

Как заявил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, в результате ЧП судно получило пробоины, но не переломилось.

«Есть пробоины, возможно, есть трещины, но судно в целостном состоянии», — уточнил он с беседе с «Интерфаксом».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября контейнеровоз Rise Shine из-за приближающегося циклона менял якорную стоянку и сел на мель в районе мыса Козино Японского моря недалеко от порта Находка. На борту контейнеровоза, который шёл под флагом Панамы, находятся 14 человек, все они — граждане Китая.

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Собственником контейнеровоза является компания Often Trading Company Ltd. Также на борту судна находится 298 тонн топлива. Обстоятельства и причины ЧП в ходе доследственной проверки оценит Восточное региональное следственное управления на транспорте СК РФ.

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