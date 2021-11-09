Сухум, , 09:21 — REGNUM 155 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 8 ноября в ходе 589 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус Nilses

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 289 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 55 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 32 609 носителей SARS-CoV-2. Из них 27 688 победили инфекцию, том числе 518 — в течение двух последних суток. За всё время 476 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, из которых за последние сутки — шесть человек.

Днём ранее в Абхазии не проводили исследований на коронавирус. 9 ноября в республике сообщили о выявлении 76 носителей SARS-CoV-2 в результате 284 исследований. Случаев смерти пациентов с COVID-19 не было зафиксировано.

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