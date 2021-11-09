Оренбург, 9 ноября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Оренбурге завершилось расследование уголовного дела о краже медалей участника Великой Отечественной войны. Материалы переданы в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Похищенные награды

По данным ведомства, у оренбурженки из дома украли 14 медалей, принадлежащих ее деду — участнику Великой Отечественной войны и ветерану МВД. Злоумышленник взломал дверь и проник в жилище, где нашел пять медалей ветерана войны («За взятие Берлина», «За победу над Германией, «За боевые заслуги», «За безупречную службу», «30 лет Советской Армии и Военно-морского флота»), девять наградных медалей и знаков отличия сотрудника МВД, а также золотое кольцо и похитил их.

По горячим следам был задержан 20-летний горожанин. Он имеет судимость за угон автомобиля. Похищенные награды возвращены владельцу, а злоумышленник заключен под стражу.