Вильнюс, , 09:20 — REGNUM Начальник Государственной пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас сообщил на своей странице в соцсети Twitter, что в ближайшее время на границе с Белоруссией будут размещены дополнительные силы пограничников и военных.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

Чиновник отметил, что Литва внимательно следит за происходящим на польско-белорусской границе и опасается, что тамошняя напряженная ситуация может возникнуть и на литовско-белорусской границе.

«Пока нет информации о больших группах нелегальных мигрантов на границе Литвы с Белоруссией, но за последние сутки 97 нелегальных мигрантов пытались попасть в Литву», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в несколько сотен человек собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.

В последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.