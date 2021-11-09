Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве 9 ноября ожидается гололедица, сообщает центр погоды «Фобос».

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

Синоптики рассказали, что утром через Московский регион пройдёт холодный атмосферный фронт, сопровождаемый «скоротечными зарядами снега, порывистым ветром и вторжением полярного воздуха». В результате температура воздуха обозначит обратный суточный ход — после полудня ударят заморозки и образуется гололедица.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, утром пройдут мокрый снег и снег, вечером образуется гололедица. Температура воздуха окажется около нуля градусов, в Подмосковье — до трёх градусов мороза.