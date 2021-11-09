Ижевск, 9 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 9 ноября провели 2 041 194 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Minzdrav.gov.by Тест на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 3467 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6444 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 17 человек. Накануне было зарегистрировано 19 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2968 человек.

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