Тбилиси, 9 ноября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Генеральная инспекция минюста Грузии начала предварительное следствие в связи поведением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремной больнице № 18 в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Когда Михаил Саакашвили заселился в учреждение №18, он нанёс физическое и словесное оскорбление сотрудникам пенитенциарного учреждения, а также повредил дорогостоящую медицинскую технику», — говорится в сообщении.

Ранее в минюсте показали кадры видеосъемки в тюрьме в Рустави, где до перевода в больницу находился Саакашвили. На них видно, как он добровольно покидает тюрьму. Впоследствии народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила, что экс-президенту сказали о переводе в частную клинику, на что он был согласен.

Напомним, Саакашвили задержали 1 октября, после чего он объявил голодовку. Его личный врач Николоз Кипшидзе более месяца регулярно заявлял о тяжелом состоянии здоровья экс-президента и настаивал на переводе его в частную клинику. Сам Саакашвили также заявлял, что против перевода в тюремную больницу. 8 ноября, когда консилиум врачей заявил об ухудшении состояния экс-президента, его перевезли в тюремную больницу в Тбилиси.