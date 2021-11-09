Оренбург, 9 ноября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечен рост числа пожаров, а также их жертв. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарный извещатель

С начала 2021 года (по состоянию на 8 ноября) на территории Оренбургской области произошло 9184 пожара. Жертвами стали 102 человека, в том числе пятеро детей. Травмы получили 115 человек, из которых десять — это дети. За аналогичный период 2020 года в регионе зафиксировано 7693 пожара и 96 погибших.

По данным спасателей, основными причинами пожаров остаётся неосторожное обращение с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования. С начала года неосторожность с огнем привела к 7 125 возгораниям, а игнорирование правил при использовании печного и электрооборудования — к 1125 пожарам.

Сотрудники ГУ МЧС по Оренбуржью призывают население соблюдать элементарные правила пожарной безопасности и акцентируют внимание на том, что эффективным средством своевременного обнаружения пожара на начальной стадии является оборудование домовладений автономными дымовыми пожарными извещателями.