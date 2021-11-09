Владивосток, 9 ноября 2021, 09:09 — REGNUM Корпус севшего на мель в Приморье контейнеровоза Rise Shine получил несколько пробоин, сообщил 9 ноября пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
На борту судна находятся 14 членов экипажа, все они граждане Китая.
Как сообщалоИА REGNUM, обстоятельства и причины ЧП во время доследственной проверки оценит Восточное региональное следственное управления на транспорте СК РФ. Судно шло под флагом Панамы из китайского города Нинбо в порт Восточный.
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