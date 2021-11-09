Пенза, , 09:07 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки скончались 27 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в Пензенской области по состоянию на 9 ноября достигло 3746 человек.

Выписали за сутки по выздоровлении 39 жителей региона, всего с начала пандемии побороли инфекцию 59 285 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе привиться от коронавируса или от гриппа можно в торговых центрах: «Коллаж», «САНиМАРТ», «Горизонт», «Весна», «Ритейл-парк», «Атак» и «Универсам 175» можно с понедельника по пятницу с 13:00 до 19:00, в субботу и воскресенье — с 12:00 до 18:00.

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