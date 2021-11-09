Тоджинский район, Тува, , 09:07 — REGNUM В Туве 8 ноября произошло очередное землетрясение магнитудой 3. Эпицентр сейсмособытия располагался на глубине 15 км в 158 км к северо-востоку от села Тоора-Хем Тоджинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Восточные Саяны — хребет Крыжина Цитата из к/ф «Водораздел». реж. Артур Миханёв. 2017. Россия

«Колебания земной поверхности жителями населенных пунктов Тоджинского района не ощущались, звонков от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет», — добавили в ведомстве.

В тот же день вечером произошло ещё одно землетрясение на границе Тувы с Монголией магнитудой 3,7. Интенсивность в эпицентре, которая находилась в 58 км от села Кунгуртуг в Тере-Хольском районе, достигала 4,4 балла по оценке MSK64.

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