Кемерово, 9 ноября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 9 ноября, за прошедшие сутки выявлено 336 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 327 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новокузнецк — 54, Кемерово — 52, Междуреченск — 29, Тайга — 22, Березовский — 21, Осинники — 21, Прокопьевск — 21, Мыски — 15, Калтан — 11, Новокузнецкий МР — 11, Березовский — восемь, Киселевск — восемь, Промышленновский МО — восемь, Юргинский МО — шесть, Беловский МО — пять, Гурьевский МО — пять, Мариинский МО — четыре, Таштагольский МР — четыре, Краснобродский — три, Ижморский МО — три, Кемеровский МО — три, Яшкинский МО — три, Ленинск-Кузнецкий — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Прокопьевский МО — два, Тисульский МО — два, Топкинский МО — два, Тяжинский МО — два, Яйский МО — два, Анжеро-Судженск — один, Полысаево — один, Тайга — один, Крапивинский МО — один, Чебулинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении.

За это же время 271 пациент выздоровел, четверо скончались.