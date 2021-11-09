Москва, 9 ноября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Россия и Казахстан тесно взаимодействуют в вопросах межафганского урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия и Казахстан

«Чувство локтя» помогает нам в решении оперативных задач. Регулярно вместе анализируем террористическую и наркотическую угрозы, исходящие из Афганистана», — указал в статье, опубликованной « Российской газетой » глава МИД РФ.

Министр добавил, что Москва и Нур-Султан «с созвучных позиций» выстраивают диалог с фактическими властями этой страны — «в интересах прочного межафганского урегулирования и устранения многоплановых вызовов на южных рубежах СНГ».

Кроме того, как подчеркнул Лавров, скоординированные действия России и Казахстана позволяют обеспечивать необходимый уровень безопасности, неприкосновенность рубежей России и Казахстана, а также ближайших союзников.

«Это особенно важно в условиях изменчивой военно-политической ситуации в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — добавил глава Министерства иностранных дел РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане. Позднее боевики сформировали временное правительство. Пока мировое сообщество не торопиться признавать законность новой власти в стране.

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При этом радикалы заверяют, что сформированное талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство является «инклюзивным» и призвали руководство государств признать его законность. Исламисты заявляют, что это поможет народу Афганистана выйти из изоляции.