Лавров рассказал о «созвучных позициях» России и Казахстана по Афганистану
Москва, 9 ноября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Россия и Казахстан тесно взаимодействуют в вопросах межафганского урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр добавил, что Москва и Нур-Султан «с созвучных позиций» выстраивают диалог с фактическими властями этой страны — «в интересах прочного межафганского урегулирования и устранения многоплановых вызовов на южных рубежах СНГ».
Кроме того, как подчеркнул Лавров, скоординированные действия России и Казахстана позволяют обеспечивать необходимый уровень безопасности, неприкосновенность рубежей России и Казахстана, а также ближайших союзников.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане. Позднее боевики сформировали временное правительство. Пока мировое сообщество не торопиться признавать законность новой власти в стране.
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При этом радикалы заверяют, что сформированное талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство является «инклюзивным» и призвали руководство государств признать его законность. Исламисты заявляют, что это поможет народу Афганистана выйти из изоляции.