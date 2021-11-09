Хабаровск, , 09:04 — REGNUM Строительство детского сада в посёлке Мирный Хабаровского края проверит прокуратура. Об этом заявил глава региона Михаил Дягтерёв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Строительство детского сада в Вилючинске Пресс-служба правительства Камчатского края

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«Там, где подрядчик на торгах занижал стоимость, потом недобросовестно относился к выполнению работ — мы видим проблемы. Будем делать выводы, в том числе с привлечением правоохранительных органов и прокуратуры. Возможно расторжение контракта с некоторыми недобросовестными подрядчиками», — отметил Михаил Дегтярёв.

По его мнению, срок сдачи объекта будет сорван, судя по темпам его строительства. Ещё не смонтированы наружные и внутренние инженерные сети, к отделочным и пуско-наладочным работам не приступали.

Под угрозой срыва также сроки строительства амбулатории в селе Виноградовка. Работы там должны быть завершены в декабре 2021 года, но сейчас они вообще не ведутся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской автономии и Якутии буксует строительство социальных объектов, на которые выделены средства из федерального бюджета. Проблемы констатировал 28 октября на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития ДФО 27 октября полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.