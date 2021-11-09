Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Студии M-Theory и Oddboy назвали новую дату релиза научно-фантастической игры Wanderer для устройств виртуальной реальности. Об этом 9 ноября сообщает портал Gematsu.

Виртуальная реальность

Изначально разработчики планировали выпустить игру в четвёртом квартале 2021 года, сейчас они объявили, что её релиз состоится 27 января 2022-го. Wanderer выйдет на платформах PlayStation VR и ПК (Oculus и Steam VR). Авторы проекта выложили в сеть новый трейлер.

Для справки: сюжет Wanderer расскажет о приключениях мужчины по имени Ашер Нойман, которому придётся отправиться в путешествие во времени, чтобы изменить ход истории. Игра начнётся с того, что главный герой отправится на поиски таинственной квартиры своего деда, в которой спрятаны некие артефакты.

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