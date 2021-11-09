Куала-Лумпур, , 09:04 — REGNUM Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла встретился с несколькими представителями индонезийской культуры, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Малайзии Eric Teoh

Глава МИД Малайзии представил новую инициативу государства, а именно культурную дипломатию.

«Эта культурная дипломатия направлена на знакомство с культурами двух стран, обмен опытом, общие подходы, потому что всегда во внешней политике мы говорим о политических интересах, экономических интересах, но мы редко говорим об общих интересах», — заявил глава МИД Малайзии.

Сайфуддин Абдулла представил 15 произведений искусства секретариату АСЕАН. Произведения искусства были переданы постоянному представителю Малайзии при АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии расширяет доступ к международным поездкам как для граждан Индонезии, так и для иностранцев в период действия ограничений по коронавирусу.

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