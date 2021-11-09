Воронеж, , 09:03 — REGNUM Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения возбуждено следственным отделом ОМВД России по Верхнемамонскому району Воронежской области в связи с автоаварией, в которой погибли пять человек. Об этом 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По уточненным данным, авария произошла около 23:40 в Верхнемамонском районе Воронежской области, на 717 километре автодороги М-4"Дон». 28-летний житель Эртильского района, управляя автомобилем «Лада Приора», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Rav4, под управлением 48-летнего жителя столичного региона. В результате автоаварии погибли пять человек — водитель и пассажир «Лады Приора», водитель и два пассажира, девочки 14 и восьми лет, из второй машины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Ведется допрос свидетелей, также назначены экспертизы.

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