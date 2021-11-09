Москва, , 09:02 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта расширила список субсидирования региональных маршрутов. В 2022 году их количество составит 372, что на 40% больше, чем в 2020 году, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Самолет Fedor Leukhin

Авиаперевозки будут выполнять 14 авиакомпаний. В 2022 году планируется перевести более 3 млн пассажиров

На реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 9,3 млрд рублей. Это на 21% больше, чем в 2021 году.

ИА REGNUM ранее сообщало, Росавиация выдала большое количество допусков семи российским авиакомпаниям на международные рейсы.

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