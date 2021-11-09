Казань, , 09:01 — REGNUM В Татарии зарегистрировали еще 12 летальных исходов среди пацинтов с коронавирусом. Всего в республике от COVID-19 с начала пандемии скончались по состоянию на 9 ноября 1069 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Очередными жертвами заболевания стали семеро мужчин и пять женщин 1930−1961 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Казани в инфекционных госпиталях развернуто 2211 коек. Свободными на 8 ноября оставались около 15% коечного фонда.

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