Челябинск, 9 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Безработица в Челябинской области вернулась к уровню января 2020 года. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Сейчас её показатель составляет порядка 1,1% от общего числа трудоспособного населения. Меньше всего она в Челябинске, Магнитогорске и Копейске.

Лидером по уровню безработицы является Нязепетровский район. Там она составляет 4,5%.