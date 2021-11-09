В Челябинской области безработица вернулась к доковидному уровню
Челябинск, 9 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Безработица в Челябинской области вернулась к уровню января 2020 года. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.
Иван Шилов ИА REGNUM
Безработица. Вакансий нет
Сейчас её показатель составляет порядка 1,1% от общего числа трудоспособного населения. Меньше всего она в Челябинске, Магнитогорске и Копейске.
Лидером по уровню безработицы является Нязепетровский район. Там она составляет 4,5%.