Ташкент, , 08:59 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 ноября провел совещание по вопросам сохранения экологической стабильности и развития экотуризма в Айдар-Арнасайской системе озер, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Отмечалось, что для развития экотуризма в регионе необходимо прежде всего обеспечить устойчивость водных ресурсов и сохранить биоразнообразие.

«Особое внимание уделено вопросу создания новых туристических зон и курортов вокруг озер. Вместе с тем указано на необходимость развития рыбоводства с широким использованием возможностей Айдар-Арнасайской системы», — говорится в сообщении.

Подчеркивалось, что на сегодня в озерах вылавливается всего 4 тысяч тонн рыбы, тогда как за счет создания условий и системной работы можно увеличить данный объем до 20 тысяч тонн и создать новые рабочие места.

Президент поручил принять программу по улучшению экологического состояния Айдар-Арнасайской системы озер.

«В ее рамках будут приняты меры по поддержанию стабильного уровня воды и снижению солености озер. На 800 гектарах прибрежной полосы будут высажены деревья и кустарники», — сообщает пресс-служба.

Также затронуты вопросы укрепления экологической безопасности, предупреждения браконьерства и других правонарушений на территории системы озер.