Оренбург, , 08:59 — REGNUM В Оренбурге утром 9 ноября пришлось проводить эвакуацию персонала и учеников гимназии № 1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Короткое замыкание Lennart Tange

В здании сработала пожарная сигнализация. Система отреагировала на короткое замыкание электрокабеля и задымление. Горения не было. На место выезжали пожарные боевые расчеты.

После ЧП гимназия продолжила работу в штатном режиме. Добавим, что с 9 ноября все оренбургские школьники приступили к очному обучению.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге после каникул школьники сядут за парты