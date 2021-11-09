Москва, 9 ноября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Москва готова к переговорам в нормандском формате на уровне министров, но необходимо заранее подготовить совместный документ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Россия готова к встрече министров и саммиту. Об этом говорил президент России Владимир Путин канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону», — заявил представитель Кремля.

Однако, уточнил он, необходимо заранее подготовить документ, отражающий совместное понимание. «С этим у наших коллег пока проблема», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что дальнейшая работа России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате» остаётся под большим вопросом. Он отметил, что стороны никак не могут договориться о следующем саммите в «нормандском формате» на высшем уровне, «даже министры пока не встречаются».

Читайте также: «Нормандский формат» себя исчерпал и для ЛДНР, и для России