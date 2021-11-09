Сеул, , 08:54 — REGNUM Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Мун Сын Ук отправился 9 ноября с визитом в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

По их словам, в ходе зарубежной поездки представитель Южной Кореи встретится с министром торговли США Джиной Раймондо и министром энергетики Дженнифер Гранхольм, а также другими высокопоставленными лицами, с которыми обсудит пути укрепления экономического партнёрства и нерешенные вопросы, включая цепочки поставок, полупроводники и тарифы на сталь.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие южнокорейские компании Samsung Electronics и SK Hynix предоставили правительству США информацию о своих производственных мощностях.

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