Кызыл, 9 ноября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле следователи организовали проверку по факту смерти 12-летнего мальчика. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело школьника обнаружили в частном домовладении 1 ноября.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Предварительно установлено, что в тот день утром подросток вышел на улицу погулять с другом. Спустя час ему стало плохо, после чего он скончался.

«На момент осмотра места происшествия на теле погибшего подростка каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено», — отметили в управлении.

В рамках процессуальной проверки сотрудники СК намерены установить все фактические обстоятельства происшествия. Причину смерти подростка будет установлена в ходе судмедэкспертизы. Предварительно в качестве причины смерти названо острое отравление угарным газом.

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