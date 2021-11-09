Следователи в Кызыле проверяют обстоятельства смерти 12-летнего мальчика
Кызыл, 9 ноября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле следователи организовали проверку по факту смерти 12-летнего мальчика. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело школьника обнаружили в частном домовладении 1 ноября.
Предварительно установлено, что в тот день утром подросток вышел на улицу погулять с другом. Спустя час ему стало плохо, после чего он скончался.
«На момент осмотра места происшествия на теле погибшего подростка каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено», — отметили в управлении.
В рамках процессуальной проверки сотрудники СК намерены установить все фактические обстоятельства происшествия. Причину смерти подростка будет установлена в ходе судмедэкспертизы. Предварительно в качестве причины смерти названо острое отравление угарным газом.
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