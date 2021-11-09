Кабул, , 08:50 — REGNUM По меньшей мере трое детей погибли в результате взрыва снаряда в провинции Урузган в центральной части Афганистана, 8 ноября передало агентство Pajhwok.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще пятеро детей пострадали. Все погибшие и пострадавшие были членами одной семьи. Другие сведения об инциденте не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в городе Пули-Алам на востоке Афганистана взорвалось заминированное трехколесное транспортное средство. В результате происшествия погибли два человека, в том числе ребенок.

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