Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Южнокорейская студия Round8 и издатель Neowiz опубликовали новый трейлер игры Lies of P. Ролик был выложен 9 ноября на YouTube-канале Neowiz West.

Игра

В видео с названием «Проснись, сынок. Твоя сцена готова» разработчики показали геймплей (игровой процесс) Lies of P. Игра будет выполнена в духе серии Souls студии FromSoftware, на её создание авторов вдохновила сказкаКарло Коллоди«Пиноккио». Автор портала Kotaku Ян Уокер после просмотра ролика отметил, что он не ожидал, что новая игра Round8 «будет выглядеть так хорошо».

Для справки: Lies of P предложит геймерам управлять действия автоматона (механический робот-марионетка) по имени Пиноккио. Действие игры происходит в мрачном мире, похожем на Прекрасную эпоху (условное обозначение периода истории Европы между 1870-м и 1914-м годами). Студия Round8 анонсировала эту игру 20 мая 2021 года, пока она не назвала дату релиза.

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