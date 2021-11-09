Северодвинск, Архангельская область, 9 ноября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Фрегат Северного флота (СФ) ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Горшков» 8 ноября прибыл в город Северодвинск для продолжения программы испытаний современного вооружения морского базирования. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

На переходе из главной базы Северного флота — Североморска на Кольском полуострове — в Белом море экипаж корабля «совершенствовал военно-морскую подготовку и готовился к выполнению предстоящих задач».

пресс-служба СФ «В конце октября фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в полигонах боевой подготовки СФ в Баренцевом море отработал зенитные ракетные стрельбы по морским и воздушным целям новым комплексом «Полимент-Редут».

Во время стоянки в Кольском заливе экипаж корабля также совместно с личным составом отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка отработал ночные полёты вертолётов Ка-27, обеспечив их посадку на палубу фрегата.

Как сообщало ИА REGNUM, в России завершились испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».